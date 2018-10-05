Стала известна причина крушения МиГ-29

Причиной падения истребителя МиГ-29 в лес в Московской области стал пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала, возгорание возникло в двигателе истребителя четвертого поколения.

Ранее СМИ сообщили, что МиГ-29 упал в лес неподалеку от подмосковного города Егорьевска . Оба пилота, бывших на его борту, успели катапультироваться.

«112» стали известны имена летчиков-испытателей — Михаил Кондратенко и Александр Куртов

Собеседник в Объединенной авиастроительной корпорации рассказал ТАСС , что МиГ-29 принадлежал Летно-исследовательскому институту имени Громова, а точную причину его падения установит специально созданная комиссия.

Также в ОАК агентству рассказали, что катастрофа МиГ-29 не привела к жертвам и каким-либо разрушениям, так как пилотам удалось направить истребитель в пустынное место.

По данным ТАСС, один из летчиков после катапультирования несерьезно травмировал спину. В настоящее время оба пилота проходят обследование в горбольнице города Жуковского.