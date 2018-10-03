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НАТО обеспокоила ситуация в Азовском море
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Столтенберг: НАТО обеспокоена ситуацией в Азовском море 

РИА Новости + ещё 9 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен ситуацией с судоходством в Азовском море.
«Мы обеспокоены ситуацией с гражданским судоходством в Азовском море после строительства моста», — приводит ТАСС слова Столтенберга.
Отмечается, что он не дал ответа на вопрос, затронут ли министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе ситуацию в Азовском море.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина продолжит наращивать военное присутствие в Азовском море.
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