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Украина похвасталась невидимыми бронекатерами
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На Украине похвастались бронекатерами-«невидимками» 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Командир украинского бронекатера «Кременчуг» утверждает, что его судно осталось «невидимым» для российских пограничников при переходе украинских кораблей в Азовском море.
Украинский бронекатер «Кременчуг», сопровождавший переход украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» в Азовском море, остался при этом «невидимым» для российского флота. По крайней мере так утверждает его командир Александр Регула в интервью «Укринформу».
По словам командира, его судно было «невидимым» для российских пограничников из-за «специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски катера». Капитан заявил о том, что его кораблю удалось пройти незамеченным до самого Керченского пролива.
Обострение ситуации с судоходством в Азовском море началось весною этого года, после того, как Украина задержала российский траулер «Норд». Его капитану грозит до пяти лет заключения из-за «незаконного посещения Крыма». Помимо этого в августе в порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин».
В ответ на это российские власти усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.
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