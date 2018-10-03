Украина похвасталась невидимыми бронекатерами

На Украине похвастались бронекатерами-«невидимками»

Командир украинского бронекатера «Кременчуг» утверждает, что его судно осталось «невидимым» для российских пограничников при переходе украинских кораблей в Азовском море.

Украинский бронекатер «Кременчуг», сопровождавший переход украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» в Азовском море, остался при этом «невидимым» для российского флота. По крайней мере так утверждает его командир Александр Регула в интервью «Укринформу»

По словам командира, его судно было «невидимым» для российских пограничников из-за «специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски катера». Капитан заявил о том, что его кораблю удалось пройти незамеченным до самого Керченского пролива.

Обострение ситуации с судоходством в Азовском море началось весною этого года, после того, как Украина задержала российский траулер «Норд». Его капитану грозит до пяти лет заключения из-за «незаконного посещения Крыма». Помимо этого в августе в порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин».

В ответ на это российские власти усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.