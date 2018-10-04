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США анонсировали ответ на С-300 в Сирии
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США в ответ на С-300 в Сирии поставят Израилю больше истребителей F-35 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 89 4 октября 2018
Вашингтон в связи с поставками Россией Сирии ЗРК С-300 решил передать Израилю дополнительные новейшие истребители пятого поколения F-35. Для оперативности их возьмут из действующих эскадрилий ВВС США. Это должно продемонстрировать решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление сирийской ПВО.
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно передать Израилю истребители F-35 в ответ на поставку в Сирию российских ракет С-300, сообщил израильский портал DEBKA. Истребители будут переданы из находящихся в боевой готовности подразделений ВВС США.
Данное решение было принято в ответ на возросшую угрозу для израильских воздушных операций против иранских объектов в Сирии из-за усиления Россией противовоздушной обороны Сирии.
Первая американская эскадрилья F-35 будет отправлена на авиабазу Аль-Дхарфа в Саудовской Аравии, которую используют США.
Как полагает издание, поставка американских истребителей на Ближний Восток продемонстрирует решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление российской ПВО и присутствие на территории Сирии ЗРК С-300.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин выражал надежду на то, что Тель-Авив проявит здравомыслие, несмотря на настойчивое намерение Израиля не отказываться от операций в Сирии, а также несмотря на поставки С-300 в САР.
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