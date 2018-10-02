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Российский метод победить США оказался верным
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Российский метод победить США оказался верным 

Lenta.ru 43 минуты назад
Крушение американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, произошедшее в июне 2017 года, вызвано сбоем в работе его навигационной системы, передает Air Force Magazine сообщение ВВС США. Инцидент демонстрирует критическую зависимость американской военной техники от информационной радиоэлектронной инфраструктуры, о чем ранее заявляли в России.
Издание пишет, что после вылета с авиабазы ВВС США Эдвардс (Калифорния) один из навигационных датчиков беспилотника начал выдавать некорректные данные, вследствие чего RQ-4 Global Hawk совершил недопустимые маневры, в частности, развил чрезмерно высокую скорость, приведшие к падению в безлюдный район недалеко от горы Уитни — самой высокой точки хребта Сьерра-Невада (Калифорния).
Air Force Magazine отмечает, что катастрофа, согласно предварительным данным, не оказала серьезного влияния на окружающую среду. В настоящее время ВВС совместно с Лесной службой США очищают место падения от обломков беспилотника. Убыток от потери RQ-4 Global Hawk оценивается в 79 миллионов долларов.
В июне российские военные эксперты заявили о серьезной привязанности американской боевой техники к информационной радиоэлектронной инфраструктуре, в частности, системе глобальной навигации, вывод из строя которой нивелирует боевые качества первой.
Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов. Бортовое оборудование RQ-4 Global Hawk включает сенсоры высокой четкости, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.
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