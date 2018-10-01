Ещё
Олланд объяснил отказ в поставке «Мистралей» России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Олланд объяснил решение отказать России в поставках «Мистралей» 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: Li Su globallookpress.com
Бывший французский лидер Франсуа Олланд в беседе с президентом Украины Петром Порошенко рассказал, что его решение отказаться от поставок вертолётоносцев «Мистраль» критиковались внутри Франции.
По его словам, решение было необходимым сигналом, «чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной».
«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — приводит пресс-служба Порошенко слова Олланда.
Ранее Порошенко наградил Олланда орденом Свободы.
Контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году.
Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.
RT на русском: последние новости
Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами РЭБ В Кремле прокомментировали удар Ирана по террористам в Сирии СМИ узнали о наказании для случайно запустившего ракету над Эстонией пилота
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко117
Познер жестко высказался после смерти Азнавура32
Неожиданное обвинение РФ и другие события дня3
Евросоюз оказался на грани распада597
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки32
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Водитель переехал школьницу за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение