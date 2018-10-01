Олланд объяснил отказ в поставке «Мистралей» России

Олланд объяснил решение отказать России в поставках «Мистралей»

По его словам, решение было необходимым сигналом, «чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной».

«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — приводит пресс-служба Порошенко слова Олланда.

Ранее Порошенко наградил Олланда орденом Свободы.

Контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд был заключён между французской DCNS /STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году.

Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.