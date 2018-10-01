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Россия испытала «Дрель»
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В России прошли испытания авиабомбы «Дрель» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая авиационная бомба «Дрель» в ходе испытаний подтверждает свои характеристики, сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.
«Испытания проходят по плану. Пока она подтверждает свои характеристики, поэтому у нас нет никаких опасений по поводу успешного завершения испытаний», — цитирует Кочкина «Интерфакс».
В начале апреля британские СМИ называли авиабомбу «Дрель» «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля».
В январе генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщал, что на вооружение российской армии поступит новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 килограммов.
В сентябре 2016 года НПО «Базальт» объявил о том, что в России разработана авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 километров.
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