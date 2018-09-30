Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ

Он уточнил, что речь идет о 112 военных. Почти половина погибших приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.

«Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», — сообщил он.

Эти итоги были подведены в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии.

Сенатор считает, что эти цифры свидетельствуют о том, что «мы научились воевать», так как одним из критериев военного мастерства «является не только сам факт победы, но и ее цена».

По словам Бондарева, во время советской военной кампании в Афганистане потери за 3 первых года войны составили почти 4,8 тысячи военнослужащих, армия лишилась не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.

За три года войны в Ираке (2003-2006 годы), приводит данные Бондарев, «американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309, 10-20 танков "Абрамс", несколько десятков БТР, не менее 50 БМП "Брэдли", 15 самолетов и около 80 вертолетов».