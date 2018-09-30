Украина открыла базу морских спасателей в Мариуполе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе открыта база морских спасателей для пиротехнических работ и разминирования. Специалисты заступят на боевое дежурство в ближайшее время.

«Для комплексных задач вода/суша по пиротехническим работам и разминирования открыли в Мариуполе базу морских поисково-спасательных и водолазных работ с четырьмя катерами», — написал министр в своем Twitter.

Аваков отметил, что к своей работе персонал базы приступит 30 сентября.