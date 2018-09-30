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Украина открыла базу морских спасателей в Мариуполе
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Украина открыла базу морских спасателей в Мариуполе 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: twitter.com/AvakovArsen
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе открыта база морских спасателей для пиротехнических работ и разминирования. Специалисты заступят на боевое дежурство в ближайшее время.
«Для комплексных задач вода/суша по пиротехническим работам и разминирования открыли в Мариуполе базу морских поисково-спасательных и водолазных работ с четырьмя катерами», — написал министр в своем Twitter.
Аваков отметил, что к своей работе персонал базы приступит 30 сентября.
Ранее News.ru писал, что Киев планирует создать военно-морскую базу ВМС Украины в Азовском море до конца 2018 года. В качестве начала процесса создания базы Верховная рада рассматривает спуск на воду двух артиллерийских бронекатеров в Бердянске.
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