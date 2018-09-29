Израиль нашел еще одно оправдание за сбитый Ил-20

Газета Haaretz опубликовала данные по ситуации со сбитым самолетом Ил-20, которые Израиль предоставил российской стороне.

Из них следует, что об атаке в Латакии российских военных предупредили за четыре минуты, в 21:38. Ракета попала в цель в 21:50. Российский разведывательный самолет в это время находился в 200 км к востоку от израильских самолетов в небе на севере Сирии.

В 21:52 начались проблемы с сирийской системой ПВО, которая, выйдя из-под контроля, выпустила 27 ракет в разных направлениях. Одна из них в 22:05 С-200 поразила российский самолет. В Израиле настаивают, что их самолеты к этому моменту уже подлетали к Хайфе.

Издание также отмечает, что израильская военная авиация ставила свей задачей противостоять намерениям Ирана по передаче на территории Сирии иранского оборудования для производства ракет, которое затем предполагалось передать в Ливан движению «Хезболла»

Чтобы уничтожить это оборудование, Израиль направил в Латакию четыре истребителя F-16.