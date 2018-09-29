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Израиль нашел еще одно оправдание за сбитый Ил-20
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Израиль нашел еще одно оправдание за сбитый Ил-20 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Газета Haaretz опубликовала данные по ситуации со сбитым самолетом Ил-20, которые Израиль предоставил российской стороне.
Из них следует, что об атаке в Латакии российских военных предупредили за четыре минуты, в 21:38. Ракета попала в цель в 21:50. Российский разведывательный самолет в это время находился в 200 км к востоку от израильских самолетов в небе на севере Сирии.
В 21:52 начались проблемы с сирийской системой ПВО, которая, выйдя из-под контроля, выпустила 27 ракет в разных направлениях. Одна из них в 22:05 С-200 поразила российский самолет. В Израиле настаивают, что их самолеты к этому моменту уже подлетали к Хайфе.
Издание также отмечает, что израильская военная авиация ставила свей задачей противостоять намерениям Ирана по передаче на территории Сирии иранского оборудования для производства ракет, которое затем предполагалось передать в Ливан движению «Хезболла».
Чтобы уничтожить это оборудование, Израиль направил в Латакию четыре истребителя F-16.
Российский Ил-20 17 сентября возвращался на авиабазу Хмеймим. По версии Минобороны, израильские летчики, используя его как прикрытие, подставили под удар сирийской ПВО во время атаки в Латакии. Израиль уведомил российскую сторону о готовящемся авиаударе лишь за минуту до его начала, настаивают в российском военном ведомстве. Самолет, сбитый ракетой комплекса С-200, рухнул в море. 15 человек, находившихся на его борту, погибли.
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