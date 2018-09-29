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Армия Сербии приведена в полную боеготовность
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Вучич привел армию в полную боеготовность из-за действий Приштины в Косово 

РИА Новости + ещё 11 50 минут назад
Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы Сербии в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру контролируемой Белградом ГЭС "Газиводе" на севере края, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию Вучича.
"Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии", — сообщает агентство.
Ранее около 60 бойцов специального подразделение МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологи и спорта вблизи плотины на севере края.
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