Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20 

Россия разместит в Сирии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил советник первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.
«К обычным системам защиты от радиолокации добавятся системы, способные бороться с высокоточным оружием — управляемыми бомбами и ракетами, которые, возможно, будет применять тот же Израиль, уже заявивший, что продолжит работать по объектам в регионе», — приводит ТАСС слова Михеева.
Дополнительно в Сирию поставят систему подавления КВ и УКВ-радиосвязи, блокирующую все системы и средства управления авиацией и корабельными группировками. Усиление РЭБ произойдет в ближайшие недели, одновременно с поставкой в Сирию ЗРК С-300.
Дополнительно к наземным комплексам будет увеличена и группировка ВМФ с системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, сообщил Михеев.
По его словам, усиленная система РЭБ позволит отслеживать самолеты на аэродромах в Европе или Израиле.
«И все это будет интегрировано под единой комплексной системой управления, и мы будем знать не только, что кто-то уже прилетел в этот регион, а и то, что где-то самолет еще только рулит по аэродрому — на территории Израиля или Саудовской Аравии, в Европе, а мы понимаем, что он находится под контролем интегрированной системы ПВО», — рассказал Владимир Михеев.