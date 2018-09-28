Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20

«К обычным системам защиты от радиолокации добавятся системы, способные бороться с высокоточным оружием — управляемыми бомбами и ракетами, которые, возможно, будет применять тот же Израиль, уже заявивший, что продолжит работать по объектам в регионе», — приводит ТАСС слова Михеева.

Дополнительно в Сирию поставят систему подавления КВ и УКВ-радиосвязи, блокирующую все системы и средства управления авиацией и корабельными группировками. Усиление РЭБ произойдет в ближайшие недели, одновременно с поставкой в Сирию ЗРК С-300.

Дополнительно к наземным комплексам будет увеличена и группировка ВМФ с системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, сообщил Михеев.

По его словам, усиленная система РЭБ позволит отслеживать самолеты на аэродромах в Европе или Израиле.