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В ЛНР поиздевались над украинским БТР
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В ЛНР поиздевались над украинским БТР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: Artemis Dread/wikipedia.org
Украинский БТР-4 «Буцефал» поражается даже стрелковым оружием, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Поступление «Буцефала» на вооружение ВС Украины «не угрожает безопасности» ЛНР, так как «БТР-4 поражается даже стрелковым оружием», цитирует Марочко Луганский информационный центр.
По его словам, Украина еще до начала конфликта в Донбассе пыталась продать БТР-4 «Буцефал» зарубежным странам, но они были возвращены «в связи с выявленными недочетами в конструкции».
«Теперь данная техника будет переправлена на линию соприкосновения, для ВСУ», — сказал Марочко.
В пятницу в ВСУ сообщали, что военнослужащие «операции Объединенных сил» (ООС) получили БТР-4Е «Буцефал».
Разработка бронетранспортера была начата в 2002 году в рамках темы ОКР «Ладья». В 2016 году «Буцефал» испытали на воде.
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