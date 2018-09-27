Сто самолетов подняли в небо по приказу ВКС РФ

Страны СНГ начали масштабные учения по ПВО

Около ста самолетов семи стран СНГ в четверг начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России

В 8.00 более 130 командных пунктов семи стран СНГ началу отработку задач для совершенствования взаимодействия в рамках объединенной системы ПВО.

Кроме того в учениях задействованы «подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств», отметили в ведомстве.

Целью масштабных учений является отработка действий дежурных сил ПВО по воздушным судам — нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам и по оказанию помощи экипажам терпящих бедствие самолетов.

Экипажи должны будут провести совместные маневры в воздушном пространстве семи стран.

«Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из Центра управления ВКС, дислоцированного в Москве», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Тренировка стартовала с обнаружения в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, «роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России».

Напомним, крупнейшие за последнее время российские учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября под руководством Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана.