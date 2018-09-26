Ещё
Под Крымским мостом опасно сблизились военные РФ и Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Крымским мостом опасно сблизились военные РФ и Украины 

Рамблер 13 часов назад
СМИ Украины назвали опасным инцидентом сближение российского пограничного катера с двумя украинскими судами под Крымским мостом, пишут «Дни.ру».
Российский пограничный катер типа «Мангуст» на большой скорости пытался приблизиться к украинским кораблям, которые вышли в Азовское море через Керченский пролив и прошли под Крымским мостом. Украинские СМИ назвали сближение «опасным».
Зашедшие в Азовское море корабли «Донбасс» и «Корец», по заявлению ВМС Украины, призваны «подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива» и «обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря».
ВМС Украины поблагодарили в Twitter экипаж катеров малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны» и «Кременчуг», благодаря которым российский «Мангуст» не смог прорваться к месту стоянки поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец».
Президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее «победой украинского флота», в ответ на это заявление глава Крыма назвал корабли «Донбасс» и «Корец» ржавыми корытами.
Комментарии511
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Порошенко и Трампа с женами высмеяли164
Турция отказалась подчиняться санкциям против РФ39
Овдовевшая Максакова вновь вышла замуж и пожалела114
РФ ответила на оскорбительный лозунг в Латвии136
«Какая отвратительная рожа!»12
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Овдовевшая Максакова вновь вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
03:03
Лукашенко победил: в чем уступила Россия
В мире Политика
01:07
Оскорбление Голиковой и другие события дня
В мире
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество
03:07
Путин провел двойное увольнение
Политика
01:40
Под Крымским мостом опасно сблизились военные РФ и Украины
Армия Войска
04:52
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ
Прибалтика Армия
00:52
США «расчистят» небо над Украиной
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение