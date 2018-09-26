Под Крымским мостом опасно сблизились военные РФ и Украины

СМИ Украины назвали опасным инцидентом сближение российского пограничного катера с двумя украинскими судами под Крымским мостом, пишут «Дни.ру».

Российский пограничный катер типа «Мангуст» на большой скорости пытался приблизиться к украинским кораблям, которые вышли в Азовское море через Керченский пролив и прошли под Крымским мостом. Украинские СМИ назвали сближение «опасным».

Зашедшие в Азовское море корабли «Донбасс» и «Корец», по заявлению ВМС Украины, призваны «подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива» и «обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря».

ВМС Украины поблагодарили в Twitter экипаж катеров малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны» и «Кременчуг», благодаря которым российский «Мангуст» не смог прорваться к месту стоянки поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец».