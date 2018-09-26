Ещё
США убирают часть комплексов ПВО с Ближнего Востока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США убирают часть комплексов ПВО с Ближнего Востока 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Пентагон намерен вывести часть комплексов ПВО Patriot с Ближнего Востока. Перераспределение сил связано с тем, что в центре внимания Вашингтона оказались «угрозы со стороны Ирана, России и Китая».
Четыре комплекса Patriot покинут Иордан, Бахрейн и Кувейт в следующем месяце. В настоящее время системы отключены и готовятся к отправке в США для переоборудования и обновления.
При этом Пентагон не намерен заменять комплексы другими ПВО. Несмотря на то, что в регионе останутся некоторые системы, демонтаж четырех из них, по словам источников Wall Street Journal, станет серьезным ударом по обороноспособности вооруженных сил.
Ранее стало известно, что Министерство обороны США определилось с производителем систем Patriot для Польши. Подряд на $1,5 млрд получила компания Raytheon.
News.ru: последние новости
Как Израиль преодолеет сирийские С-300 «Погибший» пассажир Ил-20 оказался жив Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата начала настоящей зимы в Москве52
Бузову заподозрили в мошенничестве21
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и пожалели138
Доренко оскорбил Голикову116
Пока вы спали: В России начинают блокировать карты55
Видео
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество Другое
05:32
На траулере в Охотском море произошло ЧП
Происшествия
01:37
Доренко оскорбил Голикову
Общество
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
02:17
Пленник «Пятерочки» рассказал о пытке
Происшествия
04:17
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и пожалели
Политика
01:00
Названа дата начала настоящей зимы в Москве
Новости Москвы
00:14
Больного раком звезду сериалов сделали инвалидом
Шоу-бизнес
00:29
Пока вы спали: В России начинают блокировать карты
Общество
03:56
В соцсетях высмеяли «потерявшегося» Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение