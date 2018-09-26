США убирают часть комплексов ПВО с Ближнего Востока

России и Пентагон намерен вывести часть комплексов ПВО Patriot с Ближнего Востока. Перераспределение сил связано с тем, что в центре внимания Вашингтона оказались «угрозы со стороны Ирана Китая ».

Четыре комплекса Patriot покинут Иордан, Бахрейн Кувейт в следующем месяце. В настоящее время системы отключены и готовятся к отправке в США для переоборудования и обновления.

При этом Пентагон не намерен заменять комплексы другими ПВО. Несмотря на то, что в регионе останутся некоторые системы, демонтаж четырех из них, по словам источников Wall Street Journal, станет серьезным ударом по обороноспособности вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США определилось с производителем систем Patriot для Польши. Подряд на $1,5 млрд получила компания Raytheon.