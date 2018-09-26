«Бастион» поразил цель в Арктике

Севфлот впервые уничтожил «Бастионом» мишень в Арктике

В ходе тактических учений в Арктике Северный флот впервые применил береговой ракетный комплекс «Бастион», сообщил представитель флота Вадим Серга

Учения прошли в районе архипелага Новосибирских островов, передает РИА «Новости»

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил об успешной стрельбе по морской мишени в акватории моря Лаптевых, находившейся в 60 км от «Бастиона». Мишень имитировала отряд кораблей.

Подтверждена готовность комплекса к боевому дежурству в Арктике. Стрельба велась противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

Прежде в качестве основного берегового ракетного комплекса использовался «Рубеж».

В августе на учениях корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота нанесли из Охотского моря и с Камчатки успешный удар крылатыми ракетами по надводным целям.