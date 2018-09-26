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«Бастион» поразил цель в Арктике
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Севфлот впервые уничтожил «Бастионом» мишень в Арктике 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В ходе тактических учений в Арктике Северный флот впервые применил береговой ракетный комплекс «Бастион», сообщил представитель флота Вадим Серга.
Учения прошли в районе архипелага Новосибирских островов, передает РИА «Новости».
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил об успешной стрельбе по морской мишени в акватории моря Лаптевых, находившейся в 60 км от «Бастиона». Мишень имитировала отряд кораблей.
Подтверждена готовность комплекса к боевому дежурству в Арктике. Стрельба велась противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».
Прежде в качестве основного берегового ракетного комплекса использовался «Рубеж».
В августе на учениях корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота нанесли из Охотского моря и с Камчатки успешный удар крылатыми ракетами по надводным целям.
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