«Бастион» поразил цель в Арктике

В ходе тактических учений в Арктике Северный флот впервые применил береговой ракетный комплекс «Бастион», сообщил представитель флота Вадим Серга.
Учения прошли в районе архипелага Новосибирских островов, передает РИА «Новости».
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил об успешной стрельбе по морской мишени в акватории моря Лаптевых, находившейся в 60 км от «Бастиона». Мишень имитировала отряд кораблей.
Подтверждена готовность комплекса к боевому дежурству в Арктике. Стрельба велась противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».
Прежде в качестве основного берегового ракетного комплекса использовался «Рубеж».
В августе на учениях корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота нанесли из Охотского моря и с Камчатки успешный удар крылатыми ракетами по надводным целям.