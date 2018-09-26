На Украине развеяли миф о «самой сильной армии»

На Украине развеяли иллюзии про «самую сильную армию Европы»

Активист и волонтер Юрий Касьянов в своей статье для издания "Главред" раскритиковал пропагандистскую машину Киева, из-за которой в стране, по его словам, возникают мифы об украинской армии как о "самой сильной армии Европы".

По мнению Касьянова, разнообразные парады, помпезные "передачи техники", "мифические военные победы" лишь вредят обороноспособности страны, так как создают иллюзии о хорошем положении дел в ВСУ.

При этом активист резко раскритиковал государственных пропагандистов, которые "из любого информационного повода слепят очередную великую победу". В качестве примера Касьянов привел переход корабля управления A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" в Азовское море, который волонтер охарактеризовал как "героический переход двух старых ржавых калош", на которых "дальше буйков заплывать страшно".

Кроме того, Касьянов рисует мрачную картину действительности в украинской армии: "На пятом году войны мы не имеем ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни гаубицы, ни своего пулемета, ни своего автомата".

Все имеющееся на вооружении в ВСУ "либо старое, советское, слегка подлатанное и покрашенное, либо то, что сохранилось в производстве с советских времен", отметил он, указав также на "катастрофическую нехватку личного состава в действующей армии" и "бутафорскую систему подготовки резерва".

По мнению Касьянова, на Украине при помощи государственной пропаганды насаждается пораженческая психология, которая помножена на мифы о победоносной украинской армии в ситуации "преступной безответственности" властей страны.

Все это указывает на "обыкновенное предательство", заключает активист.