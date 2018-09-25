Ещё
Аваков анонсировал передачу Францией вертолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аваков анонсировал передачу Украине французских вертолетов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев получит первые четыре французских вертолета Airbus Helicopters до конца 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Правительство Украины и Airbus Helicopters подписали соглашение о поставке 55 вертолетов для нужд нацполиции, нацгвардии, пограничной службы, а также госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании", — заявил Аваков.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины потерпел крушение вертолет, принадлежавший госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В результате инцидента никто не пострадал.
Газета.Ru: последние новости
Путин и Нетаньяху обсудили поставку С-300 в Сирию Нетаньяху позвонил Путину после решения о поставках ЗРК С-300 в Сирию Нетаньяху в беседе с Путиным отверг обвинения по Ил-20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР261
ФСБ отомстит за Петрова и Боширова171
Раскрыта личная жизнь Боширова122
Депардье высказался о Путине23
Нетаньяху и Путин пришли к договоренности63
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
00:01
Избиение школьника отцом ученика попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение