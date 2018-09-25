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Китай отказал кораблю США в заходе в порт Гонконга
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СМИ: Китай отказал американскому военному кораблю в заходе в порт Гонконга 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Wikimedia Commons
Власти Китая не дали разрешение американскому военному кораблю зайти в порт Гонконга. Об этом сообщает во вторник South China Morning Post со ссылкой на генеральное консульство США в этом специальном административном районе.
"Правительство КНР не одобрило заявку на заход в Гонконг корабля ВМС США Wasp. Мы имеем длительную историю успешных портовых визитов в Гонконг и рассчитываем на продолжение этого", — приводит издание комментарий дипмиссии.
Между тем, по данным газеты Wall Street Journal, базирующийся в Японии универсальный десантный корабль Wasp планировал совершить заход в Гонконг в октябре.
Наблюдатели увязывают отказ Пекина со всплеском напряженности в китайско-американских отношениях, вызванным решением Белого дома развязать торговую войну против Китая и ввести санкции в отношении управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР за приобретение российской военной техники.
В порт Гонконга еще со времен войны во Вьетнаме часто заходили американские военные корабли. Их остановки мотивированы необходимостью технического обслуживания и предоставления отдыха морякам. Однако в последние годы такие визиты стали осуществляться все реже.
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