Представлены новые данные о крушении Ил-20

Минобороны представляет дополнительные данные, которые отображают по секундам положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200 в ходе катастрофы российского Ил-20.
Информацию получили с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы "Хмеймим".
"Сегодня вам будут доведены дополнительные данные, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, позволяющие буквально по секундам отфиксировать как нахождение израильских самолетов, так и ракеты комплекса С-200", — сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Представляемые сегодня данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим. Технические возможности данного комплекса, и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории", — сказал Конашенков.