В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики

Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-34 перебросят в Крым

Соединения и воинские части Южного военного округа подняты по тревоге.

Истребители Су-зо и бомбардировщики Су-34 ВКС России перебросят в Крым в рамках учений. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершат перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

Экипажам истребителей и бомбардировщиков предстоит уничтожить условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов«Опук» и «Чауда».