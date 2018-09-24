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В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики
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Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-34 перебросят в Крым 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: МО РФ
Соединения и воинские части Южного военного округа подняты по тревоге.
Истребители Су-зо и бомбардировщики Су-34 ВКС России перебросят в Крым в рамках учений. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершат перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.
Экипажам истребителей и бомбардировщиков предстоит уничтожить условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов«Опук» и «Чауда».
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