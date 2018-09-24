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Страшную смерть Ил-20 восстановили по минутам
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Страшную смерть российского Ил-20 восстановили по минутам 

Дни.ру 2 часа назад
В Министерстве обороны поминутно восстановили хронологию полета сбитого 17 сентября военного самолета. Российское ведомство пришло к выводу о том, что к гибели воздушного судна привели неоправданные действия израильских ВВС.
По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Латакии так, чтобы избежать встречи с новейшими зенитными комплексами "Бук" и "Панцирь", состоящими на вооружении ПВО Сирии. Он поминутно восстановил трагедию, в которой погибли 15 российский военных.
>> МО ответило на оправдания Израиля по делу Ил-20
В 21.31 Ил-20 выполнял задачу в Идлибской зоне. В это время четыре израильских истребителя F-16 заняли зону патрулирования в 90 километрах западнее Латакии.
С 21.39 по 21.42 российская сторона получила сообщение от израильских военных о том, что по объектам на севере Сирии будут нанесены удары. Именно там, где находится Ил-20. Ему дали указание лететь на нашу базу в Хмеймим, уйдя из опасной зон, передает "Московский комсомолец".
В 21.40 F-16 бомбят объекты не на севере, а на западе, в Латакии. Затем они не улетают, судя по всему, готовясь ко второму заходу. В 21.51 сирийские ПВО атакуют F-16.
В 21.59 российский самолет готовился заходить на посадку на базу Хмеймим. В этот момент с ним сблизился один из истребителей F-16. Такой маневр сирийское ПВО оценили как попытку второй атаки.
В 22.03 сирийская ракета поразила Ил-20. В 22.07 наш самолет-разведчик пропал с экранов радаров. В 22.59 российское командование сообщило израильским военным о бедствии и объявила о начале спасательной операции.
В свою очередь ВВС Израиля настаивают на своей непричастности к крушению Ил-20, оспаривая версию о "преступной халатности" их военных, передает Ura.ru. Также израильская сторона заявила о том, что своевременно задействовали механизм предотвращения конфликтов в небе.
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