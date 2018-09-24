Россия задействует С-300 в ответ на сбитый Ил-20

Россия может перебросить в Сирию батарею зенитно-ракетных комплексов С-300 в ответ на крушение Ил-20. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам высокопоставленного военного источника издания, С-300 станут для ВВС Израиля «серьезным аргументом в пользу отказа от нанесения ударов» по Сирии.

Благодаря С-300 воздушное пространство страны будет прикрыто не только устаревшими системами ПВО. Собеседник газеты предположил, что за каждым расчетом могут закрепить российских офицеров.

Самолет Ил-20 с 15-ю российскими военными на борту был сбит в Сирии 17 сентября. Все находившиеся на борту люди погибли.

Самолет исчез с радаров в момент, когда четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. В Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за действий израильских летчиков.

По версии российской стороны, F-16 создали опасную ситуацию и, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь.

Израиль возложил ответственность за случившееся на власти Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что Сирия запустила ракету, сбившую Ил-20, уже после того, как F-16 покинули воздушное пространство страны. Также в Израиле утверждают, что оповещали российских военных об ударах, но не уточняют, когда именно. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это произошло за минуту до атаки.

Россия оставила за собой право на «адекватный ответ».