Обманули и прикрылись Ил-20: Минобороны обвинило Израиль

Вина за сбитый сирийскими средствами ПВО российский самолет Ил-20 у берегов Сирии лежит на израильских военных, заявило Министерство обороны России . По данным ведомства, израильские истребители прикрылись российским самолетом от атаки сирийскими ракетами. Кроме того, Израиль дезинформировал Москву о своем авиаударе по Сирии, а также помешал вывести Ил-20 в безопасную зону.

Министерство обороны России представило полный доклад по крушению военного самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 у берегов Сирии. Кратко суть документа отражается в констатации: вина за сбитый сирийскими средствами противовоздушной обороны самолет лежит на военно-воздушных силах Израиля.

«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА «Новости». Он указал, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским самолетом от возможной атаки сирийскими зенитными ракетами, передает

«Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты», — пояснил военный.

В докладе отмечается, что F-16 сблизился с Ил-20, сирийские военные сочли это подготовкой к авиаудару и атаковали самую массивную из целей — Ил-20.

«В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. Спустя четыре минуты отметка российского самолета исчезла с радаров», — сказал Конашенков.

Он также заявил о наличии у российских военных аудиозаписи предупреждения израильских ВВС об авиаударе по Сирии на русском языке. При этом Израиль оповестил Россию о планируемом авиаударе в момент начала авианалета, а не заранее, тем самым нарушив договоренности с Москвой от 2015 года о предотвращении инцидентов в воздухе.

Более того — израильская сторона не поставила в известность российских коллег относительно местоположения своих истребителей F-16 и ввела в заблуждение по поводу района нанесения удара — это не позволило вывести Ил-20 в безопасную зону.

«В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которой планируется нанести удары израильской авиацией, находятся на севере Сирии. Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны», — указал представитель Минобороны РФ.

Российское военное ведомство также указало, что израильские истребители покинули зону атаки на Ил-20 не сразу, а через 10 минут после того, как российская сторона оповестила о случившемся командный пункт ВВС Израиля.

«Израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22.40. В 22.29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие: требуем вывести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства», — детализировал Конашенков.

Он уточнил, что Израиль предложил российским коллегам помощь в поисках Ил-20, однако сделал это только через 50 минут после того, как самолет был сбит.

Чуть ранее ближневосточные СМИ сообщили, что Израиль опасается запрета со стороны России на полеты израильских самолетов над частью территории Сирии, контролируемой российской стороной — как реакции Москвы на трагедию с Ил-20.

Израильские аналитики отмечали, что данные ограничительные меры — в случае введения — позволят создать безопасные зоны в Сирии для продвижения правительственной армии и отрядов организации «Хезболла» . В конечном счете, это может привести к укреплению позиций Ирана в регионе.

Тем не менее, министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью местной радиостанции «Кан» пообещал продолжать боевые операции в Сирии. Он добавил, что Израиль действует «осмотрительно и ответственно», а инцидент с российским самолетом ничего не изменит.

«Мы не дадим превратить Сирию в передовую иранскую базу против Государства Израиль. Мы продолжаем действовать… и для этого у нас есть все средства и возможности», — подчеркнул Либерман.

Двумя днями ранее делегация вооруженных сил Израиля, возглавляемая командующим ВВС страны Амикамом Норкиным провела несколько встреч с высшими должностными лицами ВВС России. Стороны обменялись данными по крушению Ил-20 и выразили удовлетворение проведением бесед.

В ночь на 18 сентября — в Средиземном море произошла катастрофа российского самолета-разведчика Ил-20. Примерно в 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от сирийского побережья, пропало с радаров, передает ФАН.

Это произошло ровно в то время, когда израильская авиация наносила удары по сирийской территории, а с французского военного корабля производился пуск ракет. Позже выяснилось, что самолет был сбит советским зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии.