Корабли ВМС Украины направляются к Крымскому мосту

Два корабля Военно-морских сил Украины направляются к Крымскому мосту со ссылкой на источник в крымском правительстве, сообщает РИА Крым.
Это корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». Они уже вошли в Керчь-Еникальский канал и направляются в сторону Крымского моста для прохода в Азовское море.
По данным Погрануправления ФСБ по РК, «Донбасс» и «Корец» еще накануне вошли в исключительную экономическую зону РФ и прошли вдоль берегов Крыма.
По версии «Украинского милитарного портала», корабли вышли из Одессы и направляются в Бердянск, здесь им предстоит заступить на службу на новую базу ВМС в Азовском море.
«В 13.50 вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста», — сообщил источник издания.
В России происходящее расценили как очередную провокацию украинской стороны.
«Это обычная провокация, они просто ожидают наших ответных действий. И я не сомневаюсь, что это не последняя их попытка, действующая украинская власть будет постоянно устраивать провокации. Порошенко встал на путь провокаций, и он будет их продолжать до конца своего срока пребывания у власти», — заявил сенатор от РК, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.