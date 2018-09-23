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Корабли ВМС Украины направляются к Крымскому мосту
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Украинская эскадра прошла под Крымским мостом
Украинская эскадра прошла под Крымским мостом

Украина направила корабли к Крымскому мосту 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Два корабля Военно-морских сил Украины направляются к Крымскому мосту со ссылкой на источник в крымском правительстве, сообщает РИА Крым.
Это корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». Они уже вошли в Керчь-Еникальский канал и направляются в сторону Крымского моста для прохода в Азовское море.
По данным Погрануправления ФСБ по РК, «Донбасс» и «Корец» еще накануне вошли в исключительную экономическую зону РФ и прошли вдоль берегов Крыма.
По версии «Украинского милитарного портала», корабли вышли из Одессы и направляются в Бердянск, здесь им предстоит заступить на службу на новую базу ВМС в Азовском море.
«В 13.50 вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста», — сообщил источник издания.
В России происходящее расценили как очередную провокацию украинской стороны.
«Это обычная провокация, они просто ожидают наших ответных действий. И я не сомневаюсь, что это не последняя их попытка, действующая украинская власть будет постоянно устраивать провокации. Порошенко встал на путь провокаций, и он будет их продолжать до конца своего срока пребывания у власти», — заявил сенатор от РК, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
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