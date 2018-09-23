Корабли ВМС Украины направляются к Крымскому мосту

Украина направила корабли к Крымскому мосту

РИА Крым. Два корабля Военно-морских сил Украины направляются к Крымскому мосту со ссылкой на источник в крымском правительстве, сообщает

Это корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». Они уже вошли в Керчь-Еникальский канал и направляются в сторону Крымского моста для прохода в Азовское море.

По данным Погрануправления ФСБ по РК, «Донбасс» и «Корец» еще накануне вошли в исключительную экономическую зону РФ и прошли вдоль берегов Крыма.

По версии «Украинского милитарного портала», корабли вышли из Одессы и направляются в Бердянск, здесь им предстоит заступить на службу на новую базу ВМС в Азовском море.

«В 13.50 вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста», — сообщил источник издания.

В России происходящее расценили как очередную провокацию украинской стороны.