Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России не поставлять Сирии С-300

Мураховский сообщил RT, что Израиль выразил беспокойство в связи с возможной поставкой С-300 Дамаску в 2010 году, когда был заключен контракт между Россией и Сирией.

По словам специалиста, израильская сторона была обеспокоена тем, что принадлежащие Сирии комплексы С-300 «перекроют своим радиолокационным полем и зоной поражения комплексов практически всю территорию Израиля».

Мураховский подчеркнул, что израильская сторона «убедительно и слезно» попросила Россию «не выполнять этот контракт».

«Мы пошли навстречу. Мы этот контракт приостановили сначала, затем прекратили», — сообщил эксперт, напомнив, что Россия вернула Сирии 400 млн долларов, которые уже «лежали в нашем родном кармане», а также понесли репутационные издержки.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.

Генерал-майор запаса, замначальника войсковой ПВО ВС России в 2005–2009 годах Александр Тазехулахов заявил, что израильская сторона могла скрыть от российского Минобороны часть информации о трагедии с Ил-20, чтобы минимизировать свою ответственность.