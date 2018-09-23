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Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России
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Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России не поставлять Сирии С-300 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Москва прекратила контракт с Сирией на поставку зенитных ракетных комплексов С-300, пойдя навстречу Израилю, рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
Мураховский сообщил RT, что Израиль выразил беспокойство в связи с возможной поставкой С-300 Дамаску в 2010 году, когда был заключен контракт между Россией и Сирией.
По словам специалиста, израильская сторона была обеспокоена тем, что принадлежащие Сирии комплексы С-300 «перекроют своим радиолокационным полем и зоной поражения комплексов практически всю территорию Израиля».
Мураховский подчеркнул, что израильская сторона «убедительно и слезно» попросила Россию «не выполнять этот контракт».
«Мы пошли навстречу. Мы этот контракт приостановили сначала, затем прекратили», — сообщил эксперт, напомнив, что Россия вернула Сирии 400 млн долларов, которые уже «лежали в нашем родном кармане», а также понесли репутационные издержки.
В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.
Генерал-майор запаса, замначальника войсковой ПВО ВС России в 2005–2009 годах Александр Тазехулахов заявил, что израильская сторона могла скрыть от российского Минобороны часть информации о трагедии с Ил-20, чтобы минимизировать свою ответственность.
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