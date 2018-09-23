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РФ поставила американцев в пример израильтянам
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РФ поставила американцев в пример израильтянам 

Рамблер + ещё 1 48 минут назад
В российском оборонном ведомстве считают, что действия израильских ВВС выходят за рамки цивилизованных отношений.
«На этом фоне действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20 выходят за рамки цивилизованного построения отношений», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».
Представитель министерства подчеркнул, что данные о событиях 17 сентября свидетельствуют о том, что «военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии».
По словам Конашенкова, Россия ни при каких обстоятельствах не шла на то, чтобы применить в Сирии средства ПВО против израильской авиации. Он также отметил, что поведение израильских летчиков в Сирии кардинально отличается от действий американской авиации.
«У нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов в воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле», — добавил он.
За все это время Россия направила командному центру ВВС Израиля 310 уведомлений о действиях ВКС России вблизи израильской территории. Израильская сторона — 25, причем непосредственно перед самими ударами.
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