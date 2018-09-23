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Испытания гиперзвуковых боеголовок в Китае попали на видео
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Испытания гиперзвуковых боеголовок в Китае попали на видео 

Российская Газета + ещё 2 23 сентября 2018
Фото: Twitter
В Сети появилось видео нового испытания КНР гиперзвуковых боевых блоков. На размещенном ролике кассета с тремы аппаратами прикреплена к аэростату для высотных испытаний.
— В кассете закреплены два разных типа боеголовок, одна из них имеет явно другой дизайн, — отметил военный обозреватель The Drive Тайлер Роговей.
По данным издания, до завершения испытания и ввода в эксплуатацию гиперзвукового боевого блока WU-14, известного также как DF-ZF, осталось не более двух лет. Аббревиатура DF-ZF намекает, что боеголовки предназначены для баллистических ракет семейства DongFeng (Восточный ветер). Ракету DF-21 США считают самым опасным китайским оружием, поскольку она способна с высокой точностью поражать авианосцы на расстоянии 900 миль. Наводится ракета по информации, получаемой с разведывательных самолетов и спутников.
Напомним, в августе появилось видео успешных испытаний китайского гиперзвукового летательного аппарата Star Sky 2, выполненного по технологии Waverider. Аппарат поднялся в воздух, сбросил обтекатель, разогнался и в течение 10 минут выполнял заданные программой маневры.
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