База США в Польше будет направлена против России

Грушко: планы по созданию базы США в Польше направлены против России

По его словам, подобный шаг означал бы, что "США и их союзники фактически окончательно переходят на схемы обеспечения безопасности времен Холодной войны".

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке, вне рамок НАТО

"Когда создавался потенциал, с той стороны создавался контрпотенциал, с этой стороны усиливался потенциал, и (стороны) попадали в порочный круг гонки вооружения, из которой очень трудно выходить даже при наличии политической воли. Все это, понятно, будет сопровождаться очень враждебной риторикой. Потому что надо будет доказывать общественному мнению, что этот шаг правомерен. Он совершенно неправомерен. Это абсолютная чушь, что Россия вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении стран Балтии и Польше", — сказал собеседник агентства.

Грушко добавил, что в этом случае "получится гремучая смесь враждебной пропаганды, враждебной политики и враждебного военного планирования".

"Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы", — резюмировал замглавы МИД России.

При этом он заявил, что Россия "не уходит от диалога".