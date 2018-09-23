Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 пытался спастись

В российском Минобороны рассказали о попытке экипажа российского разведывательного самолета Ил-20 спастись и пойти на экстренную посадку.

передает РИА Новости. «В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков

По его словам, в 22.07 самолет пропал с радаров.

Российский Ил-20 17 сентября возвращался на авиабазу Хмеймим. По версии Минобороны, израильские летчики, используя как прикрытие российский самолет-разведчик Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО во время атаки в Латакии.

Израиль уведомил российскую сторону о готовящемся авиаударе лишь за минуту до его начала. Самолет, сбитый ракетой комплекса С-200, рухнул в море. 15 человек, находившихся на его борту, погибли.