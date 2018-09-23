Ещё
Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 пытался спастись
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России
Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России

Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 пытался спастись 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
В российском Минобороны рассказали о попытке экипажа российского разведывательного самолета Ил-20 спастись и пойти на экстренную посадку.
«В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
По его словам, в 22.07 самолет пропал с радаров.
Российский Ил-20 17 сентября возвращался на авиабазу Хмеймим. По версии Минобороны, израильские летчики, используя как прикрытие российский самолет-разведчик Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО во время атаки в Латакии.
Израиль уведомил российскую сторону о готовящемся авиаударе лишь за минуту до его начала. Самолет, сбитый ракетой комплекса С-200, рухнул в море. 15 человек, находившихся на его борту, погибли.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В вагине британки сделали необычную находку150
«От России нет толку ни на Украине, ни в Сирии»186
Дочь миллионера умерла в самолете из-за сэндвича126
«Разговор велся на русском языке»: Минобороны о катастрофе Ил-20240
Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России58
Видео
00:39
Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России
Армия Ближний Восток
00:24
Россия отвергла космическое предложение США
Наука и техника Другое
00:58
«В ситуацию в Крыму должна вмешаться Москва»
Общество Экология
00:32
«Продолжают применять обманную тактику»
В мире Статьи
01:00
Бузова скрылась после скандала
Шоу-бизнес
05:35
«От России нет толку ни на Украине, ни в Сирии»
В мире США
02:38
Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 пытался спастись
Армия Войска
00:44
Близость с Бузовой дорого обошлась Маликову
Шоу-бизнес
00:48
Заговор против Трампа
Интернет Наука и техника
01:07
РФ поставила американцев в пример израильтянам
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение