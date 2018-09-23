«Разговор велся на русском языке»: Минобороны о катастрофе Ил-20

Минобороны располагает аудиозаписью предупреждения от Израиля об авиаударе

Минобороны России располагает аудиозаписью, на которой представитель израильских ВВС на русском языке предупреждает о планируемом авиаударе по Сирии 17 сентября, в ходе которого катастрофу потерпел самолет Ил-20, сообщил в воскресенье официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков

"Разговор велся на русском языке, Минобороны России имеет аудиозапись этого разговора", — сказал он в ходе брифинга.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.