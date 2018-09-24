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Украина отчиталась перед США о ситуации в Азовском море
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Украина отчиталась перед США о ситуации в Азовском море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко во время визита в США встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также доложил американским партнерам о ситуации в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-центр командования украинских военно-морских сил.
«Во время встреч командующий Военно-морских сил ВС Украины доложил о текущей ситуации на Черном и Азовском морях относительно агрессивных действий Российской Федерации», — передает РИА «Новости» сообщение ВМС Украины.
Воронченко находился в США на военно-морском симпозиуме 18-21 сентября, в мероприятии приняли участие около 80 командующих ВМС и 70 командующих береговой охраны из более 120 стран мира.
Там Воронченко провел короткую встречу с Мэттисом, а также встречи с командующими ВМС других стран НАТО и «партнеров Украины».
Отметим, что Украина и США этим летом также провели совместные учения в Черном море.
Кроме того, стоит заметить, что ситуация в Азовском море, о которой Воронченко разговаривал в США, никоим образом не касается никаких других стран, кроме России и Украины — это море является внутренним для этих двух государств.
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