В США признали, что воюют в Сирии против России

США находят все больше предлогов для атак на сирийскую армию. Раньше это было якобы применение Башаром Асадом химического оружия, теперь США угрожают атаковать Сирию, пытаясь предотвратить освобождение провинции Идлиб от их «союзников-террористов», передает RT слова Робертса.

По его мнению, чтобы начать наступление на Идлиб, Россия должна обеспечить превосходство в воздухе на всей сирийской территории, а это риск уничтожения наступательного вооружения США.

Россия откладывает операцию в Идлибе, а провокаций США становится все больше. В итоге это может привести к вынужденному отступлению России, либо ядерной войне, считает он.

«Российское правительство не понимает, что Вашингтон ведет войну против России, а не против террористов?» — недоумевает Робертс.

Ранее в субботу стало известно, что возглавляемая США международная коалиция вывезла боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.