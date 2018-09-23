Российского дезертира нашли спустя 25 лет

Полицейские Красноярского края нашли дезертира, который скрывался 25 лет

Полицейские ЗАТО Зеленогорск ( Красноярский край ) разыскали дезертира, который скрывался 25 лет.

7 июля 1994 года мужчин самовольно покинул воинскую часть в Зеленогорске, где проходил службу. На него завели уголовное дело. Оно неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. Оперативники все это время отправляли запросы и ориентировки в разные города. При этом данные о местонахождении мужчины постоянно менялись.

В августе этого года через родственников до него удалось донести, что необходимо заявить о себе и легализовать свое положение. 47-летний зеленогорец, который в данное время проживает в Кемеровской области, добровольно обратился в следственный отдел и признал свою вину.

В связи с истечением срока давности, уголовное дело в отношении него было прекращено.