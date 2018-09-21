Украинские десантники захватили штаб военных США на учениях в Германии

Рота украинских десантников 95-й бригады из города Житомира на международных учениях Saber Junction 2018 в Германии захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США , а также группу итальянских спецназовцев.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении и поэтому серьёзного сопротивления не оказал.

Отмечается, что украинские десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие.

Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, украинцы понесли две условные потери.

«Американские разведчики сейчас пытаются «отомстить» за своих. Но им пока не везёт…» — отмечает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВС Украины примут участие в международных учениях «Чистое небо — 2018».