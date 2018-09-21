Ещё
Украинские десантники захватили штаб военных США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские десантники захватили штаб военных США на учениях в Германии 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: соцсети
Рота украинских десантников 95-й бригады из города Житомира на международных учениях Saber Junction 2018 в Германии захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США, а также группу итальянских спецназовцев.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении и поэтому серьёзного сопротивления не оказал.
Отмечается, что украинские десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие.
Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, украинцы понесли две условные потери.
«Американские разведчики сейчас пытаются «отомстить» за своих. Но им пока не везёт…» — отмечает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВС Украины примут участие в международных учениях «Чистое небо — 2018».
RT на русском: последние новости
Нетаньяху прокомментировал визит командующего ВВС Израиля в Москву Эксперт прокомментировал новые данные о сбившей MH17 ракете Армия Израиля скорбит в связи с крушением российского Ил-20
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой156
Лавров выступил с заявлением по новым санкциям51
Тест: Помните, как развалился СССР?
Познер рассказал о поездке в Солсбери71
Назван победитель шоу «Замуж за Бузову»28
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:18
Лавров выступил с заявлением по новым санкциям
Политика
01:39
«Не выйду из дома, пока маньяка не поймают»
Происшествия Статьи
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:31
«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой
В мире Общество
02:50
Познер рассказал о поездке в Солсбери
Общество
00:44
Лондон обвинил Россию в «акте агрессии»
Оружие Армия
05:22
В Перми разгорелся скандал из-за «розовой» ученицы
Происшествия Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение