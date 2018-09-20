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Израиль дал обещание России после крушения Ил-20
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Израиль дал обещание России после крушения Ил-20 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал улучшить координацию с Россией при нанесении ударов по Сирии, передает «Интерфакс».
Либерман отверг причастность Израиля к крушению российского самолета Ил-20, заявив, что самолет был сбит в результате «безответственных действий ПВО Сирии».
Он заявил, что израильские самолеты в момент атаки сирийской С-200 по российскому Ил-20 уже находились в воздушном пространстве Израиля.
>> Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
Либерман также сказал, что Израиль не прекратит наносить удары по Сирии, но приложит больше усилий, чтобы не создавать подобных конфликтных ситуаций.
Российский самолет-разведчик Ил-20 c 15 военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.
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