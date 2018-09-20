Израиль дал обещание России после крушения Ил-20

Либерман отверг причастность Израиля к крушению российского самолета Ил-20, заявив, что самолет был сбит в результате «безответственных действий ПВО Сирии».

Он заявил, что израильские самолеты в момент атаки сирийской С-200 по российскому Ил-20 уже находились в воздушном пространстве Израиля.

Либерман также сказал, что Израиль не прекратит наносить удары по Сирии, но приложит больше усилий, чтобы не создавать подобных конфликтных ситуаций.