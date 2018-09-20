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Единственный авианосец России встал на ремонт
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В России начали ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», заявил источник 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВРК) "Адмирал Кузнецов" введен в плавучий док на ремонт с модернизацией, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Да, он встал в док", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы по ремонту и модернизации корабля планируется завершить к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года будут проведены испытания, и корабль будет передан ВМФ РФ.
В настоящее время в составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.
Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1 тысяча 960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.
Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.
Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (4 модуля — 192 ракеты), "Кортик" (8 модулей — 256 ракет и 48 тысяч снарядов).
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