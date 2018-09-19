Польша приглашает НАТО к границам России

Геополитический образ Европы может измениться в скором времени. Причина тому — возможное создание на территории Польши военной базы США . Эта инициатива стала едва ли не главной темой польско-американского саммита в Вашингтоне. В ходе беседы президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп также обсудили судьбу российского проекта «Северный поток — 2».

На встрече Трамп и Дуда пришли к согласию в том, что касается военного сотрудничества и контактов между разведывательными и правоохранительными ведомствами двух стран. «Это партнёрство критически необходимо в свете растущих угроз, таких как агрессивное поведение России , распространение оружия массового уничтожения, терроризм, нелегальная миграция и нестабильность на Ближнем Востоке», — говорится в совместном заявлении лидеров США и Польши. Однако вопрос о постоянной военной базе США в Польше остаётся открытым. Трамп пока не дал официального согласия. Возможное усиление американского присутствия у российских границ обсуждалось ещё этим летом — в ходе переговоров на полях саммита НАТО Брюсселе . Тогда же постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что американская сторона изучает выдвинутую Польшей инициативу.

В вопросе, который касается российского проекта «Северный поток — 2», Трамп и Дуда также продемонстрировали абсолютное единство. По итогам встречи в Вашингтоне польский лидер заявил, что решение по поставкам из России находится в руках главы Белого дома. По его словам, только Трамп может остановить российский проект. На пресс-конференции президент США сообщил, что вместе с Дудой изучает возможности продвижения энергетической безопасности.

«Польша и США глубоко привержены идее диверсифицировать энергоносители по всей Европе. Ни одна страна не должна зависеть от одного зарубежного поставщика энергии», — сказал американский лидер, напомнив, что Варшава сейчас реализует проект строительства газопровода для импорта норвежской нефти.

По его словам, в Польшу будет наращен экспорт сжиженного природного газа из США.

«Мы предложим им довольно хорошую цену, они будут покупать у нас много, и это будет замечательно», — пообещал Трамп.

Вопрос о постоянной военной базе США, впрочем, затмил все остальные темы, которые обсуждались на встрече. Варшава пыталась лоббировать эту инициативу в течение долгого времени, мотивируя это необходимостью укрепления «восточного фланга» НАТО.

«Мне очень хотелось бы создать постоянную базу в Польше, которую мы бы назвали Форт-Трамп», — сообщил Дуда на пресс-конференции.

Для реализации этой цели польская сторона даже предложила Вашингтону $2 млрд Впрочем, американские аналитики разошлись во мнении, что нужно делать Соединённым Штатам в этом вопросе. Есть опасения, что создание базы негативно повлияет на атмосферу среди членов НАТО и вызовет напряжённость в отношениях с Россией. Сторонники идеи утверждают, что реализация польской инициативы только усилит те рубежи, где блок НАТО чувствует себя наиболее уязвимым.

Заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский в разговоре с журналистами выразил точку зрения, согласно которой появление постоянного американского контингента у российских границ навсегда изменит геополитический облик Европы.

«Новая американская база, которая включает некоторые элементы постоянного присутствия, изменила бы геополитический образ Европы», — отметил Шатковский.