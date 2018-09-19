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От агрессивных россиян защитятся «Стеной»
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От агрессивных россиян защитятся «Стеной» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комплексы «Стена» защитят сотрудников Росгвардии от агрессивных россиян. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал представитель разработчика комплекса — концерна «Калашников».
По его словам, «Стена» — это модифицированный КамАЗ, кабина которого за три-четыре минуты способна превратиться в заграждение длиной 7,5 метра. Также комплекс оборудован средствами звукового давления, стробоскопами и камерами фото— и видеофиксации и способен самостоятельно тушить себя, что доказал в ходе испытаний.
В «Калашникове» отметили, что это уже вторая версия комплекса, которая отличается от первой отсутствием водомета, оказавшегося «излишне» травматичным.
Представитель концерна отметил, примерно 10 комплексов «Стена» до конца 2018 года поступят на вооружение Росгвардии. По его словам, целью комплексов является разграждение агрессивной толпы и сотрудников Росгвардии и, как следствие, сокращение потерь среди последних.
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