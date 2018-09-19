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Украина попыталась создать конкурента «Бережку»
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Нового конкурента российскому «Бережку» попытались создать на Украине 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: кадр видео
На Украине представили боевой модуль "Спис", который предназначен для установки на легкую бронетехнику.
Сообщается, что эту "новинку" можно монтировать как на машины советского производства, такие как БТР-60, БТР-70, БТР-80, БМП-1, БМП-2, так и на американские М-113 и на новый украинский бронетранспортер "Варан".
Основным оружием модуля может быть 30-мм автоматическая пушка 2А72 или ее украинский клон ЗТМ-1, 7,62-мм пулемет ПКТ и 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 или его украинская копия. Также установлены противотанковые управляемые ракеты "Барьер".
"Спис" принципиально мало чем отличается от других украинских боевых модулей, таких как "Вий", "Десна", "Дуплет", "Парус", "Сармат", "Штурм" — всего около 20 штук, которые создаются в надежде на получение своего куска от пирога госзаказа.
Украинские эксперты их не раз критиковали за применяемые устаревшие технологии, неспособные обеспечить высокую точность стрельбы, и плохую надежность.
Разумеется, все данные изделия не выдерживают сравнение с российскими разработками, например, с боевым модулем "Бережок", который оборудован современной системой управления огнем с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. Все это позволяет уверенно поражать цели в любое время суток.
В отличие от украинских поделок, которые неоднократно были скомпрометированы различными международными оружейными скандалами, отечественная продукция хорошо экспортируется и начинает поступать в Российскую армию.
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