Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20

СМИ опубликовали список погибших в трагедии с Ил-20

1. Денис Гордов;

3. Роман Долматов;

4. Алексей Седунов;

5. Сергей Гаврютин;

6. Виктор Квасенков;

7. Тимофей Баранов;

9. Александр Бурлака;

10. Алексей Арзуманов;

12. Андрей Сергеенков;

13. Александр Вечернин;

14. Константин Назаров.

Вечером 17 сентября военный самолет России был сбит над Средиземным морем ракетой комплекса С-200 правительственными войсками Сирии. 18 сентября Министерство обороны России обвинило в произошедшем истребители Военно-воздушных сил Израиля, которые использовали Ил-20 в качестве прикрытия в ходе удара по Латакии.

В российском военном ведомстве назвали поступок израильских летчиков провокацией и оставили за собой право на «адекватный» ответ, который, по словам президента страны Владимира Путина, будет заключаться в усилении безопасности военных и объектов России в Сирии.