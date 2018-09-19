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Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
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СМИ опубликовали список погибших в трагедии с Ил-20 

Рамблер + ещё 5 59 минут назад
РЕН ТВ стали известны имена 14 российских военных, погибших при крушении в Сирии самолета Ил-20.
1. Денис Гордов;
2. Павел Ткаченко;
3. Роман Долматов;
4. Алексей Седунов;
5. Сергей Гаврютин;
6. Виктор Квасенков;
7. Тимофей Баранов;
8. Владимир Яковлев;
9. Александр Бурлака;
10. Алексей Арзуманов;
11. Григорий Зиновьев;
12. Андрей Сергеенков;
13. Александр Вечернин;
14. Константин Назаров.
Вечером 17 сентября военный самолет России был сбит над Средиземным морем ракетой комплекса С-200 правительственными войсками Сирии. 18 сентября Министерство обороны России обвинило в произошедшем истребители Военно-воздушных сил Израиля, которые использовали Ил-20 в качестве прикрытия в ходе удара по Латакии.
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В российском военном ведомстве назвали поступок израильских летчиков провокацией и оставили за собой право на «адекватный» ответ, который, по словам президента страны Владимира Путина, будет заключаться в усилении безопасности военных и объектов России в Сирии.
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