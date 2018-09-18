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Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
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Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море 

РИА Новости + ещё 14 3 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page / USS Harry S. Truman (CVN 75) deploys
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" начала операции в районе действий шестого флота США в Средиземном море, сообщает сайт американских ВМС.
Уточняется, что операции проводятся "для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке".
По словам командующего шестым флотом Лайзы Франчетти, в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".
Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько эсминцев.
В настоящее время в Средиземном море находятся несколько боевых кораблей стран НАТО.
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