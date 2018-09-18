Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем " Гарри Трумэн " начала операции в районе действий шестого флота США в Средиземном море, сообщает сайт американских ВМС.

Уточняется, что операции проводятся "для продолжения поддержки союзников по НАТО , европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке".

По словам командующего шестым флотом Лайзы Франчетти, в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".

Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько эсминцев.

В настоящее время в Средиземном море находятся несколько боевых кораблей стран НАТО.