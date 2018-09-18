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Израиль готов к сотрудничеству по Ил-20
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Израиль готов предоставить России информацию для расследования ЧП с Ил-20 

РИА Новости + ещё 2 18 сентября 2018
Фото: AFP 2018 / Alexander Kopitar
Армия обороны Израиля будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования, говорится в заявлении Армии.
"Израиль будет делиться всей соответствующей информацией с правительством России для изучения инцидента и подтверждения фактов в этом расследовании", — сказано в заявлении.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
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