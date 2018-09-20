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Дилетантские фантазии: опровергнута одна из версий крушения Ил-20
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В Минобороны опровергли одну из версий крушения Ил-20 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
В Минобороны РФ опровергают версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы "свой-чужой": это дилетантские фантазии, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" — попросту дилетантские фантазии", — сказал Конашенков.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
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