Главком ВВС Израиля отчитался перед Москвой

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин встретился в Москве с представителями командования ВВС России по поводу гибели самолета-разведчика Ил-20 над Средиземным морем. Об этом со ссылкой на пресс-службу израильской армии сообщает ТАСС

«На встречах израильские офицеры представили российским коллегам отчет о ситуации, в ходе которой российский самолет [Ил-20] был сбит в понедельник вечером сирийскими ПВО, а также выводы расследования, проведенного израильской армией», — говорится в коммюнике.

В заявлении также сказано, что встреча прошла хорошо, стороны согласились с необходимостью продолжения координации своих действий в Сирии.

Норкин посетил Москву по поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , чтобы предоставить российской стороне всю необходимую информацию о действиях израильской авиации в день гибели Ил-20.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена использующаяся российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.