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Западные страны стягивают силы в район Средиземного моря
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Западные страны стягивают свои силы в район Средиземного моря 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Накануне стало известно, что в акваторию Средиземного моря вошел фрегат ВМС Германии "Ольденбург". Корабль имеет, как говорят военные, пониженную радиолокационную заметность. "Ольденбург" увидели при прохождении Гибралтара.
По данным СМИ, фрегат держит курс на восток, где уже находятся три ракетных эсминца США — "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль". Они оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".
Также в районе дежурят не менее трёх американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес". Кроме того, 8 сентября в Средиземное море вошла британская субмарина "Тэлент", сообщает телеканал "Россия 24".
При этом, по приглашению официальных властей Сирии в стране находятся только вооруженные силы России и Ирана. Участники так называемой "западной коалиции" в регионе — незваные гости. Большую часть Арабской Республики сейчас контролируют силы законного правительства страны. Самая сложная ситуация — в провинции Идлиб. Ее всё еще удерживают боевики, которые периодически атакуют позиции сирийских войск.
В последние недели рассматривался вариант военной операции по освобождению провинции Идлиб от террористов. Западная коалиция встала на защиту вооруженной сирийской оппозиции, объясняя это интересами мирного населения. Дамаск бездоказательно обвинили в подготовке химической атаки на Идлиб. Западные страны угрожали авиаударами в случае появления сообщений о таких инцидентах.
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