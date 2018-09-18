Ещё
Запад стягивает силы в Средиземное море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные страны стягивают свои силы в район Средиземного моря 

Вести.Ru + ещё 6 3 часа назад
Накануне стало известно, что в акваторию Средиземного моря вошел фрегат ВМС Германии "Ольденбург". Корабль имеет, как говорят военные, пониженную радиолокационную заметность. "Ольденбург" увидели при прохождении Гибралтара.
По данным СМИ, фрегат держит курс на восток, где уже находятся три ракетных эсминца США — "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль". Они оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".
Также в районе дежурят не менее трёх американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес". Кроме того, 8 сентября в Средиземное море вошла британская субмарина "Тэлент", сообщает телеканал "Россия 24".
При этом, по приглашению официальных властей Сирии в стране находятся только вооруженные силы России и Ирана. Участники так называемой "западной коалиции" в регионе — незваные гости. Большую часть Арабской Республики сейчас контролируют силы законного правительства страны. Самая сложная ситуация — в провинции Идлиб. Ее всё еще удерживают боевики, которые периодически атакуют позиции сирийских войск.
В последние недели рассматривался вариант военной операции по освобождению провинции Идлиб от террористов. Западная коалиция встала на защиту вооруженной сирийской оппозиции, объясняя это интересами мирного населения. Дамаск бездоказательно обвинили в подготовке химической атаки на Идлиб. Западные страны угрожали авиаударами в случае появления сообщений о таких инцидентах.
Вести.Ru: последние новости
Над Средиземным морем пропал российский транспортник с 14 военными на борту Израиль не стал комментировать катастрофу с Ил-20 над Средиземным морем CNN: российский самолет сбили ПВО Сирии
Комментарии77
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN разнесли за сбитый российский самолет507
Россиян не пускают в Израиль141
США «назвали» виновных в уничтожении Ил-20315
Собчак прячется от кредиторов60
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину20
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
04:06
Запад стягивает силы в Средиземное море
Армия
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение