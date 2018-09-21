РФ отвергла нестыковки в данных о сбившей MH17 ракете

Минобороны отвергло нестыковки в документах о сбившей малайзийский «Боинг» ракете

Минобороны России отреагировало на появившиеся «нестыковки» в документах о ракете для комплекса «Бук», сбившей малайзийский «Боинг» МН17 на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новая газета написала, что в «восстановленном подлиннике формуляра» на двигатель под номером 8869032 видно, что дата создания копии документа — 14 января 1986 года. При этом датой изготовления изделия значится 24 декабря того же года. По мнению журналистов «Новой», разница в датах может свидетельствовать о том, что документ изначально не имел отношения к сбившей «Боинг» ракете и что его редактировали позднее.

Военные пояснили, что в комплект рабочей конструкторской документации на ракету входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты: «Формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете».

Уточняется, что «в случае прихода в негодность эталонного формуляра ("подлинника") вместо него создавалась точная копия, которая называлась "восстановленный подлинник", с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием "восстановленный подлинник"». Представленный в ходе брифинга формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись.

В Минобороны отметили, что такие ведения технической документации действовали на предприятиях всего СССР, в том числе и на Украине.

«Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз», — заключили в Минобороны.

17 сентября на брифинге представители Минобороны заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.