ВПК России поменял украинскую зависимость на другую

Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине . С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней.

Как заявил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов Россия полностью заменила на отечественные аналоги закупавшиеся до сих пор на Украине комплектующие для военной техники.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — подчеркнул Борисов.

Он напомнил, что в основном наш ВПК зависел от поставок моторов для вертолетов, которые выпускает украинский «Мотор Сич» , а также от турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Но теперь, по словам Борисова, российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» решили эту проблему.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — цитирует вице-премьера РИА «Новости».

Украина также поставляла российской армии много электроники. Но эти поставки «не носили определяющего значения» — в основном этой электроникой комплектовалось вооружение, которое уже и так стоит в составе российской армии, уточнил Борисов.

Кроме того, наши предприятия полностью заместили тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции. Россия испытывала трудности после введения санкций и отказа французских партнеров поставлять эти изделия, признал вице-премьер.

«Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО «Орион» и в концерне «Швабе» широкой кооперацией — это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Борисов также не исключил, что отдельные комплектующие впредь будут по-прежнему закупаться за рубежом.

«Свет клином не сошелся на странах Европы и Америки. Существуют очень хорошие предложения стран юго-восточного региона, в первую очередь Китая, Малайзии, Тайваня, где сегодня сосредоточены основные высокотехнологичные производства», — отметил вице-премьер.

И в этой ремарке содержится явная подсказка — на что именно рассчитывает ВПК России по части приобретения комплектующих.

«Корабельные двигатели частично закупаются в Китае, — подтвердил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — То есть, мы поменяли одну зависимость на другую. Поэтому это очень условная замена. Настоящая замена — это когда всё полностью свое».

Сбой поставок уже негативно сказался на отечественном кораблестроении. Из-за отсутствия силовых установок, которые поставлялись с Украины, ранее застопорилось создание тройки фрегатов на калининградском заводе «Янтарь» . Там в разной стадии готовности стоят четвертый и пятый корпуса фрегатов — «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Корабли предназначаются для Индии: еще осенью 2016 года лидеры двух стран Владимир Путин Нарендра Моди заключили соответствующую сделку. При этом для нашего пользования — для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже пока вошли два фрегата, еще один проходит испытания.

Правда, двигатели для фрегатов, предназначенных Индии, однозначно не будут китайскими, уверен Храмчихин. «Если корабли для Индии, то даю сто процентов: Китай ничего не продаст, потому что эти две страны — открытые враги, — уверен Храмчихин. — Поэтому это исключено. Если фрегаты для Индии, то тут как раз Украина может продать двигатели».

Такой вариант покупки отнюдь не исключен: как обещал министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели сам приобретет и установит двигатели для закупаемых фрегатов. В августе прошлого года индийская правительственная комиссия по оборонным закупкам одобрила контракт на приобретение у николаевского завода «Заря-Машпроект» двух комплектов газовых турбин для фрегатов, которые строятся на верфи «Янтарь». Так что полностью «импортозаместить» украинские комплектующие в итоге не удается. Просто поставка идет длинным путем — через индийского посредника.

А вот для третьего фрегата из той же серии двигатели могут быть и впрямь российскими, полагает Храмчихин, но когда они будут готовы, неизвестно. Точнее, добавляет он, «теоретически планируется, что это могут быть наши двигатели, но я не знаю, что получится из этого на самом деле».

Замглавы Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев вторит вице-премьеру Борисову: зависимость от поставок украинских двигателей в целом преодолена.

«По двигателям решение принято так: часть закрыть своими усилиями, а часть закупать у Китая, — пояснил Денисенцев газете ВЗГЛЯД. — Это здравое решение, потому что всю номенклатуру двигателей надлежащего качества очень тяжело производить».

«А в принципе, не украинское заменили китайским, а европейское китайским, — указал Денисенцев. — Допустим, закупали немецкие дизели для небольших кораблей, теперь их заменили на китайские». Но в нынешней конфигурации лучше зависеть от Китая, чем от немцев, которые скажут завтра: вот вам новые санкции, сворачиваем сотрудничество, — заметил в заключение эксперт.

Подтверждает Денисенцев слова вице-премьера и по другим пунктам. «Вообще по всем технологиям, конечно, некоторая зависимость была: по поставке электронно-компонентной базы, по матрицам французских тепловизоров для танков. Долго решали эту задачу, сейчас более-менее решили», — подчеркнул эксперт.

А, например, по вертолетным двигателям мы зависели от «Мотор-Сич», пояснил Денисенцев, скорее, не технически, а экономически, — с Киевом сотрудничать было просто выгоднее.